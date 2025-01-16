Биатлон: результаты женской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Рупольдинге

В четверг, 16 января, пятый этап Кубка мира по биатлону-2024/25 в немецком Рупольдинге продолжился женской индивидуальной гонкой.

Украину в ней представляли пять биатлонисток: Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Елена Городная, Анна Кривонос и Ирина Петренко.

Лучший результатат среди украинок показала Дмитренко, которая финишировала 22-й. Остальные четыре представительницы нашей страны оказались вне зачетной зоны.

Выиграла гонку француженка Лу Жанмонно. Второй стала немка Франциска Пройсса, а замкнула призовую тройку швейцарка Эми Басерга.

Кубок мира по биатлону-2024/25: результаты женской индивидуальной гонки в Рупольдинге

1. Лу Жанмонно (Франция, 0+0+0+0) 41:35.5 минуты

2. Франциска Пройсс (Германия, 0+1+0+0) +35.7

3. Эми Басерга (Швейцария, 0+0+0+0) +43.1

...

22. Кристина Дмитренко (Украина, 1+0+0+0) +3:19.2

62. Ирина Петренко (Украина, 1+1+0+0) +5:28.7

65. Юлия Джима (Украина, 1+2+0+0) +5:46.5

68. Елена Городная (Украина, 0+2+0+1) +6:00.8

88. Анна Кривонос (Украина, 0+1+2+2) +8:14.3

Отметим, что накануне в Рупольдинге состоялась мужская индивидуальная гонка, в которой ни один из украинцев не финишировал в зачетной зоне.

Этап в Рупольдинге продолжится в пятницу, 17 января, мужской эстафетой, которая начнется в 15:20 по киевскому времени.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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