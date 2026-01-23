Биатлон: результаты женской короткой индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Нове-Место

Кристина Дмитренко / © biathlon.com.ua

В пятницу, 23 января, на шестом этапе Кубка мира по биатлону-2025/26 в чешском Нове-Место состоялась женская короткая индивидуальная гонка.

Украину в ней представляли Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Елена Городная, Александра Меркушина и Валерия Дмитренко.

Лучший результат среди украинок показала Кристина Дмитренко, которая с одним промахом финишировала 21-й.

В зачетную зону также попали Юлия Джима (32-е место) и Валерия Дмитренко (39-е), которая впервые в карьере заработала очки на Кубке мира по биатлону.

Победу одержала француженка Жюстин Бреза-Буше, второй стала ее соотечественница Лу Жанмонно, а замкнула тройку призерок немца Франциска Пройсс.

Кубок мира по биатлону: результаты женской короткой индивидуальной гонки в Нове-Место

1. Жюстин Бреза-Буше (Франция, 0+0+1+0) 35:50.3

2. Лу Жанмонно (Франция, 0+0+0+1)+1.4

3. Франциска Пройсс (Германия, 0+0+0+1) +1:02.2

4. Анна Магнуссон (Швеция, 1+0+1+0) +1:06.8

5. Лена Хеки-Гросс (Швейцария, 0+0+1+0) +1:15.7

6. Тамара Штайнер (Австрия, 0+0+0+0) +1:27.0

...

21. Кристина Дмитренко (Украина, 0+1+0+0) +2:43.7

32. Юлия Джима (Украина, 1+1+0+0) +3:31.9

39. Валерия Дмитренко (Украина, 0+0+1+0) +4:09.2

50. Александра Меркушина (Украина, 1+0+2+0) +4:35.4

72. Елена Городная (Украина, 0+3+1+2) +6:15.9

Добавим, что накануне этап в Нове-Место стартовал мужской короткой индивидуальной гонкой, где лучший результат среди украинцев показал Виталий Мандзын, который замкнул топ-15.

Соревновательная программа этапа в Нове-Место продолжится в субботу, 24 января, одиночной и классической смешанными эстафетами.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Ранее сообщалось, что женская сборная Украины по биатлону назвала состав на Олимпийские игры-2026.