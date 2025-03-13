Биатлон: результаты женской короткой индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Поклюке

В четверг, 13 марта, восьмой этап Кубка мира по биатлону-2024/25 в словенской Поклюке стартовал женской короткой индивидуальной гонкой.

Украину в ней представляли пять биатлонисток: Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Елена Городная, Александра Меркушина и Дарина Чалык.

Лучший результат среди украинок показала Джима, которая заняла 12-е место. Городная финишировала 13-й, установив личный рекорд. В топ-20 также вошла Дмитренко, завершившая гонку 18-й.

Победу в короткой "индивидуалке" одержала француженка Жюлия Симон. Второй стала шведка Ханна Эберг, а замкнула призовую тройку немка Франциска Пройсс.

Кубок мира по биатлону-2024/25: результаты женской короткой индивидуальной гонки в Поклюке

1. Жюлия Симон (Франция, 0+0+0+0) 38.08.2

2. Ханна Эберг (Швеция, 0+0+0+1) +39.1

3. Франциска Пройсс (Германия, 0+0+0+0) +46.2

4. Анна-Карин Хайденберг (Швеция, 0+0+1+0) +1:04.1

5. Осеан Мишелон (Франция, 0+0+0+2) +1:06.9

6. Жюстин Бреза-Буше (Франция, 0+0+1+1) +1:19.4

...

12. Юлия Джима (Украина, 0+0+1+0) +2:38.1

13. Елена Городная (Украина, 0+0+0+0) +2:42.6

18. Кристина Дмитренко (Украина, 1+0+0+0) +3:22.9

70. Александра Меркушина (Украина, 1+0+2+2) +7:13.6

83. Дарина Чалык (Украина, 1+3+1+1)

Добавим, что сегодня в Поклюке также состоится мужская короткая индивидуальная гонка, где от Украины побегут Антон Дудченко, Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын и Тарас Лесюк. Начало – в 16:15 по киевскому времени.

В соревновательную программу словенского этапа, который продлится до 16 марта, также включены масс-старты и смешанные эстафеты. Полное расписание гонок доступно на нашем сайте.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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