Биатлонистка сборной Украины раскрыла подробности побега натурализованных россиянок

Украинская биатлонистка Анна Кривонос рассказала, как прошел первый день полномасштабной войны с Россией для сборной Украины.

Спортсменко отметила, что натурализованные биатлонистки сразу обратились к президенту ФБУ Владимиру Брынзаку, чтобы покинуть территорию Украины.

"Мы были вместе на собрании в Сянках. Не было только Сидоровой, которая, кажется, на карантине. В тот же день, 24 февраля утром, где-то в 10, девушки начали думать над тем, чтобы покинуть Украину и добраться домой .

Как я понимаю, они попросили помощи у президента федерации, чтобы они могли безопасно уехать. Он договорился доставить их домой. Понятно, что не напрямую через российско-украинскую границу, а транзитом через Польшу или Венгрию точно не знаю.

Эти часы утром 24 февраля мы провели в нормальной обстановке, все понимали, что мы люди. Девушек интересовал вопрос как можно скорее покинуть Украину из-за опасности, мы же больше интересовались нашими семьями: где они и все ли с ними в порядке", — цитирует Анну Кривонос Kamp-sport.

Напомним, что знаменитый украинский биатлонист Андрей Дериземля прокомментировал обвинения в свой адрес в том, что он уехал за границу после начала полномасштабного российского вторжения.

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