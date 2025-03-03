Биатлонная шоу-гонка в Стокгольме: кто стал победителем, как выступила Украина

В понедельник, 3 марта, в шведском Стокгольме состоялась биатлонная шоу-гонка Skidskyttekampen.

Сборную Украины в ней представляли Юлия Джима и Дмитрий Пидручный. "Сине-желтые" не сумели отобраться в финал, финишировав в квалификации одиночной смешанной эстафеты на последней 7-й позиции.

После этого каждый из них отдельно продолжил соревноваться в индивидуальной гонке среди выбывших спортсменов. В утешительных личных забегах Джима стала шестой (из шести), а Пидручный – пятым.

В финале в формате одиночной смешанной эстафеты победила команда Финляндии, за которую выступали Суви Минкинен и Теро Сеппала. Второй финишировала Швеция (Ханна Эберг / Мартин Понсилуома), а третьей – Норвегия (Юни Арнеклейв / Ветле Шостад Кристиансен).

Ранее сообщалось, что сборная Украины завоевала первую медаль на юниорском чемпионате мира по биатлону-2025.

Читайте также:

Нове-Место-2025: расписание гонок седьмого этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

Стал известен состав женской сборной Украины по биатлону на этап Кубка мира в Нове-Место

Мужская сборная Украины по биатлону объявила состав на этап Кубка мира в Нове-Место