Биатлонная шоу-гонка в Стокгольме: кто стал победителем, как выступила Украина

Украинскую команду представляли Юлия Джима и Дмитрий Пидручный.
В понедельник, 3 марта, в шведском Стокгольме состоялась биатлонная шоу-гонка Skidskyttekampen.
Сборную Украины в ней представляли Юлия Джима и Дмитрий Пидручный. "Сине-желтые" не сумели отобраться в финал, финишировав в квалификации одиночной смешанной эстафеты на последней 7-й позиции.
После этого каждый из них отдельно продолжил соревноваться в индивидуальной гонке среди выбывших спортсменов. В утешительных личных забегах Джима стала шестой (из шести), а Пидручный – пятым.
В финале в формате одиночной смешанной эстафеты победила команда Финляндии, за которую выступали Суви Минкинен и Теро Сеппала. Второй финишировала Швеция (Ханна Эберг / Мартин Понсилуома), а третьей – Норвегия (Юни Арнеклейв / Ветле Шостад Кристиансен).
Ранее сообщалось, что сборная Украины завоевала первую медаль на юниорском чемпионате мира по биатлону-2025.
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