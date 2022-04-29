"Бил бы его по всему рингу": Фьюри в очередной раз посмеялся над Усиком, но отказался боксировать против украинца

"Бил бы его по всему рингу": Фьюри в очередной раз посмеялся над Усиком, но отказался боксировать против украинца

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри заявил, что никогда не выйдет на ринг с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO украинцем Александром Усиком.

Нокаутировав в ночь на 24 апреля своего соотечественника Диллиана Вайта, "Цыганский король" объявил о завершении карьеры. После этого появились дискуссии, действительно ли именитый британец решил повесить перчатки на гвоздь.

В интервью изданию talkSPORT Фьюри подтвердил свои намерения отправиться на спортивную пенсию. Он заявил, что из-за этого его бой против Александра Усика никогда не состоится. В то же время Фьюри отметил, что если бы такой поединок состоялся, он бы с легкостью разобрался с украинцем.

"Я уже был абсолютным чемпионом. Я завоевал все пояса, которые можно было завоевать. Мне больше нечего делать. Я иду полностью на пенсию. Это конец. Бой с Усиком никогда не состоится, потому что я завершил карьеру. Но давайте скажем, что я бы бил его по всему рингу, потому что он раздувшийся средневес", - сказал Фьюри.

В послужном списке 33-летнего Фьюри 32 победы (23 - нокаутом) и одна ничья.

Ранее отец Фьюри заявил, что его сын еще не сказал своего последнего слова в боксе. Он убежден, что "Цыганский король" захочет вернуться на ринг ради боя за звание абсолютного чемпиона мира с победителем реванша Усик - Джошуа .

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