Били сзади по голове: в матче НБА произошла массовая стычка – дисквалификацию получили 11 игроков (видео)

Массовой стычкой ознаменовался поединок НБА между "Детройтом" и "Орландо". Страсти на паркете загорелись незадолго до завершения второго периода.

Килиан Хейс из "Детройта" перехватил мяч и пытался по правому краю площадки пройти к кольцу "Орландо". Однако игрок соперников Моритц Вагнер помешал ему это сделать, жестко вытолкнув на скамью для запасных.

Баскетболисты "Детройта" сразу же вступились за своего одноклубника, в результате чего началась потасовка. Сам Хейс сзади кулаком ударил Вагнера по голове, от чего тот упал.

По итогам инцидента судьи еще во время игры удалили трех игроков: Вагнера – за грубый фол, а Хейса и Хамиду Диалло – за их участие в драке.

После матча НБА решила наказать и других участников стычки. В общей сложности дисквалификацию получили 11 игроков. Строже всего наказан Хейс – три матча "бана", Вагнер пропустит две игры, Диалло – одну. Еще восемь игроков "Орландо" также получили по одному матчу дисквалификации за то, что они покинули скамью для запасных и присоединились к драке.

Ранее сообщалось, что звезду американского баскетбола Бритни Грайнер освободили из российской тюрьмы.

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