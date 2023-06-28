"Бились за всю Украину": Ротань посвятил ВСУ выход в четвертьфинал молодежного Евро-2023

Главный тренер молодежной сборной Украины (U-21) Руслан Ротань прокомментировал ничью против команды Испании в заключительном матче группового этапа финального турнира Евро-2023.

Наша сборная на последних минутах упустила победу (2:2), таким образом проиграв борьбу за первое место в группе.

Несмотря на ничью с испанцами, "сине-желтые" досрочно обеспечили себе выход в плей-офф турнира благодаря победам в двух стартовых турах. Это достижение Ротань посвятил нашим военным, которые сейчас защищают Украину от российских оккупантов.

"Поздравляю команду с выходом в четвертьфинал! Мы это заслужили. Сегодняшним матчем мы подтвердили, что находимся на правильном пути. Сейчас в раздевалке стоит тишина, но я сказал ребятам: если бы два года назад, когда мы собирали команду, нам кто-то сказал, что мы будем играть как минимум на равных с Испанией, наверное, никто бы не поверил. Поэтому я поздравляю подопечных с этим результатом, с хорошей игрой, что сверхважно для меня. Мы долго к этому шли. Хороший матч – как на будущее, так и вообще. Поздравляю соперников с первым местом в группе, у них очень хорошая команда. Выход в четвертьфинал мы посвящаем нашим воинам, которые на фронте. Мы тоже бились за всю Украину и показали этот результат для всей страны, для наших воинов.

Прежде всего, очень приятно, что специалисты хорошо говорят о нашей команде и делают много комплиментов. Ребята это заслужили. Мы стремились к этому два года, когда шли в финальную часть, стремились улучшить нашу игру. Это полная заслуга игроков. Если вспомнить начало, то наши журналисты говорили о команде, что это состав, который ничего не выигрывал, что это футболисты, у которых не будет будущего. Возможно, я немного преувеличил, но что-то подобное было. Поэтому я очень горжусь нашими ребятами, которые показали себя, которые стремятся и ежедневно работают, чтобы улучшать свою игру", – приводит слова Ротаня официальный сайт УАФ.

Молодежная сборная Украины набрала 7 очков по итогам группового этапа Евро-2023 и заняла второе место квартета B, уступив Испании только из-за разницы забитых и пропущенных голов.

В первых двух поединках на континентальном первенстве команда Ротаня победила Хорватию (2:0) и вырвала победу над Румынией (0:1).

В четвертьфинале украинцы встретятся с победителем квартета D, который с 6 очками после двух матчей возглавляет сборная Франции. Соперник "сине-желтых" в первом раунде плей-офф определится в среду, 28 июня.

Поединок 1/4 финала молодежного Евро-2023 с участием сборной Украины состоится в воскресенье, 2 июля. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Финальная часть Евро-2023 (U-21) продлится до 8 июля в Грузии и Румынии. Три лучшие команды Евро-2023 (кроме Франции и Англии) получат путевки на Олимпийские игры 2024 года.

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