Билодид выборола дебютную медаль турнира Grand Slam по дзюдо в новой весовой категории

Бронзовая призерка Олимпийских игр-2020 Дарья Билодид поднялась на пьедестал на турнире серии Grand Slam в Париже. 22-летняя уроженка Киева выиграла "бронзу" в весовой категории до 57 кг.

На соревнованиях в столице Франции украинка начала выступление со второго раунда, где победила представительницу Южной Кореи Мими Ху. В третьем раунде Билодид благодаря удалению (из-за трех шидо) одолела француженку Орфел Веллоззи.

В четвертьфинале Дарья уступила представительнице Канады Джессике Климкейт. Украинская дзюдоистка получила удаление из-за трех шидо, хотя у ее соперницы тоже было два.

Таким образом, Билодид продолжила борьбу в утешительных схватках. Сначала она иппоном одолела бельгийку Мину Либер, а затем в "бронзовом" финале одержала победу вазаари в "золотое время" над Тельмой Монтейро из Португалии.

Для Дарьи это первая награда на турнирах серии Grand Slam в новой весовой категории (до 57 кг).

Ранее украинка выступала в весе до 48 кг, где шесть раз выигрывала медали на соревнованиях Grand Slam – 4 "золота", одно "серебро" и одна "бронза". Именно в этой категории Билодид стала бронзовой призеркой Олимпиады-2020.

Напомним, "бронза" Билодид – вторая медаль украинской сборной на текущем турнире Grand Slam в Париже. Ранее Богдан Ядов завоевал "золото" в весовой категории до 66 кг.

Читайте также:

Сборная Украины объявила окончательный состав на чемпионат мира по биатлону-2023

Отомстила за соотечественницу: Цуренко совершила сенсацию и вышла в финал турнира в Хуахине

Украинский фристайлист со сверхсложным прыжком выиграл "золото" Кубка мира по лыжной акробатике (видео)