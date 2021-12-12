Билосюк — в топ-15: результаты женской гонки преследования на Кубке мира по биатлону в Гогфильцене

Билосюк — в топ-15: результаты женской гонки преследования на Кубке мира по биатлону в Гогфильцене

Украинка отыграла 11 позиций.

В воскресенье, 12 декабря, на третьем этапе Кубка мира по биатлону сезона-2021/22 в Гогфильцене прошла женская гонка преследования.

Победу в гонке одержала норвежская биатлонистка Марте Ульсбю-Ройселанн.

Украинка Елена Билосюк начинала гонку 24-ю, а финишировала на 13-й позиции, отыграв 11 мест. Она стала единственной биатлонисткой, закрывшей все мишени в этой гонке.

Юлия Джима допустила 7 промахов и финишировала 49-ю.

Также сегодня состоялась мужская эстафета. Украина финишировала седьмой.