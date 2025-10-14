Биловар в подкасте Дениса Бойко: любимый тесть, хейт в Сети, предложение из Парижа, микроклимат в "Динамо"

Денис Бойко и Кристиан Биловар

В новом выпуске YouTube-шоу Дениса Бойко – первое крупное интервью основного защитника "Динамо" Кристиана Биловара. Футболист рассказал о начале карьеры, личной жизни и нынешнем положении киевского клуба.

"Начинал как вратарь": Биловар о расцвете футбольной карьеры

Кристиан начал играть в футбол с пяти лет в ФК "Мукачево". Признается, что дисциплину унаследовал от родителей. В возрасте 8-10 лет играл на позиции вратаря.

Позже в команду пришел новый тренер, который предложил Кристиану попробовать себя на позиции центрального защитника. За год до старта ДЮФЛ в возрастной категории U-13 Биловар перешел в команду Ужгорода. Вместе с ней обыграл "Карпаты" и вышел в финал Детско-юношеской футбольной лиги Украины в 2014 году. Это был исторический момент – впервые закарпатская школа попала в финал чемпионата Украины. В 14 лет Кристиан присоединился к академии "Динамо".

"Родителям звонили из "Днепра", из "Шахтера", там даже сразу давали стипендию 3100 гривен, и из "Динамо" было предложение поехать на турнир в Закарпатье".

Из трех вариантов Кристиан выбрал "Динамо". Делится, что причиной стал совет двоюродного брата, который уже играл в футбол. Тогда по результатам турнира в Закарпатье должны были сообщить, останется ли футболист в команде. Биловар сыграл хорошо.

Юношеская команда "Динамо" в Лиге чемпионов

В 17 лет Кристиан присоединился к юношеской команде "Динамо" U-19. Дебютировал в матче чемпионата Украины против киевского "Арсенала", где "Динамо" одержало победу со счетом 5:0. Также провел шесть матчей в Юношеской лиге УЕФА – в сезоне 2018/19 играл против немецкого "Хоффенгайма", а в сезоне 2019/20 – против загребского "Динамо".

"Это был нереальный кайф – сыграть в таком возрасте на стадионе Лобановского или поехать к иностранной команде. Это бесценный опыт: в чемпионате Украины нет таких соперников как на евроарене".

Также Кристиан Биловар принимал участие в молодежном чемпионате U-21. Утверждает, что это полезный переход от юношеского к взрослому футболу и поддерживает идею возобновления лиги.

"Десна": трансфер длиной в два месяца

В июле 2021 года после приглашения тренера Александра Рябоконя Кристиан подписал контракт на годовую аренду с черниговской "Десной". Тогда же дебютировал в УПЛ, сменив Левана Арвеладзе в победном матче против "Черноморца". Это была единственная игра Биловара за клуб.

"Через неделю или две мне позвонил Вадик Шаблий, он тогда был моим агентом, и сказал, что в "Десне" проблемы с руководством: вероятно не будут платить заработную плату, а зимой 2021-2022 клуб прекратит существование".

"Черноморец": шанс проявить себя в Премьер-лиге

Прогноз по дальнейшей судьбе "Десны" оправдался, поэтому уже в сезоне 2021/22 Кристиан Биловар на правах аренды играл в составе одесского "Черноморца". Признается: понимал, что шансов получить игровую практику у "Динамо" тогда было немного, а в Премьер-лиге – да.

После начала полномасштабной войны футболист вернулся в Закарпатье и искал варианты аренды. Летом вместе с несколькими игроками "Черноморца" по приглашению тренера Юрия Леонтиевича поехал на сборы "Динамо" в Швейцарию.

"Это был кайф. Я жил на базе в Сьоне, все свои, только теперь мы играли в Премьер-лиге. Нас круто приняли и делали все, чтобы мы выросли как футболисты".

Кристин убежден, что футболист в 19-20 лет должен играть, чтобы стать хорошим футболистом как минимум для чемпионата Украины.

"Ты не можешь в 19 лет прийти в "Динамо" и сразу стать топ. Забарный это один на миллион. Ты должен от себя требовать максимум, идти в аренду. Тебя заберут, если ты будешь показывать уровень" .

О Кипре, требовании венгерского гражданства и дебюте в "Динамо"

Накануне сезона 2022/23 Кристиан Биловар получил предложение поехать в аренду в кипрский АЕЛ. За этот клуб футболист провел 28 матчей в чемпионате и две игры в Кубке Кипра.

"В клубе у всех неплохой бюджет, они берут опытных футболистов, чтобы они дали результат один-два сезона, а потом их меняют на других опытных футболистов. И в каждой команде есть три молодых футболиста. Это был для меня нереальный опыт" .

Кроме того, Биловар получал предложения из других клубов: ФК "Виктория", швейцарского "Серветта" и ФК "Париж". Правда, для последнего клуба было важно, чтобы Кристиан получил венгерское гражданство. Биловар это предложение отклонил – он хочет играть за сборную Украины.

Также футболист рассказал о неуспешном дебюте за "Динамо", после которого получил шквал критики, сотрудничестве с Андреем Ярмоленко и собственное отношение к тренеру Луческу.

"Он всегда находил правильные слова, мог сказать, беспокоит ли тебя что-то, мог подойти и поговорить. Это человек с колоссальным опытом, но он не ставил себя выше кого-то, всегда был на равных. Благодаря Луческу я сделал первые шаги в основной команде "Динамо", а это для меня все".

"С этого момента меня начали не только "зятек" называть": отношения с Яной Суркис

С будущей женой и дочерью президента ФК "Динамо" Кристиан познакомился в 15 лет на дне рождения общего знакомого. Через три года пара начала встречаться. Биловар вспоминает: сначала отношения не афишировали, ведь не знали, к чему они приведут. Также делится, как рассказал Игорю Суркису о желании встречаться с его дочерью.

"Я приехал к президенту "Динамо" подписывать новый контракт. Захожу: сидит Игорь Михайлович и Яна в его кабинете… Поговорили по контракту, пожали руки друг другу и я говорю "Игорь Михайлович, я хотел бы у вас спросить, я надеюсь вы не будете против, если я начну отношения с вашей дочерью". Он был не готов к этой ситуации".

Тогда Игорь Суркис ответил, что дочь достаточно взрослая, чтобы принимать решение самостоятельно.

О кризисе, давлении и ответственности в "Динамо"

Последние четыре матча "Динамо" сыграло вничью, а первый матч в еврокубках команда проиграла. Но, несмотря на непростой период, игроки пытаются трезво оценивать ситуацию и воспринимать критику только от тренерского штаба.

"Я знаю, что я отвечаю за качество своей игры перед каждым одноклубником и перед тренерским штабом. Также вся команда чувствует ответственность за результат перед болельщиками и перед собой. Потому что каждый, кто играет в "Динамо", хочет побеждать".

Также Кристиан Биловар добавляет, что пересматривает все свои матчи и анализирует ошибки. Кроме того, продолжает играть, несмотря на травму.

"Сейчас у меня есть шанс получить стабильную игровую практику. Поэтому я решил перешагнуть через эту боль".

Напомним, что интервью с Кристианом Биловаром вышло на YouTube-канале нового проекта от 1+1 media, ведущим которого является экс-голкипер сборной Украины Денис Бойко. Это площадка для глубоких разговоров с теми, кто творит историю украинского спорта.