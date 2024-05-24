Бильярдный гол Малиновского помог "Дженоа" обыграть главную сенсацию сезона Серии А (видео)

Руслан забил свой четвертый мяч в этом розыгрыше чемпионата Италии.

"Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского победила "Болонью" в домашнем матче заключительного, 38-го тура итальянской Серии А – 2:0 .

Хозяева вышли вперед на 13-й минуте встречи – Малиновский со входа в штрафную бильярдным ударом от штанги отправил мяч в ворота.

Для Руслана этот забитый мяч стал четвертым в текущем розыгрыше чемпионата Италии, а также в его активе один ассист. До этого украинец последний раз отмечался голом еще 11 февраля в матче против своего бывшего клуба – "Аталанты".

Отметим, что Малиновский впервые после травмы задней поверхности бедра вышел в стартовом составе "грифонов", из-за повреждения 31-летний украинец пропустил полтора месяца.

Малиновского заменили на 63-й минуте поединка против "Болоньи". Перед этим подопечные Альберто Джилардино забили во второй раз – на 59-й минуте нанес точный удар Витинья.

Обзор матча "Дженоа" – "Болонья"

Таким образом, "Дженоа" (49 очков) завершила сезон на 11-м месте в турнирной таблице Серии А.

"Болонья" (68 баллов) пока что осталась на четвертой позиции. Подопечные Тьяго Мотти, который покинет клуб после завершения сезона, уже не опустятся ниже пятой строчки. Благодаря этому "Болонья" впервые с сезона-1964/65 квалифицировалась в Лигу чемпионов.

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