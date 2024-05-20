"Биполярное расстройство": промоутер Фьюри отреагировал на его заявление, что Усику отдали победу из-за войны

Фрэнк Уоррен, промоутер Тайсона Фьюри, прокомментировал абсурдное заявление британского боксера после поражения от украинца Александра Усика в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Сразу после поединка "Цыганский король" не признал поражение от Усика, заявив, что судьи отдали победу Александру из-за того, что в Украине идет война.

"Я очень злюсь. Я только что вернулся и читаю некоторые новости. У Тайсона биполярное расстройство. Если вы зайдете на сайт Национальной службы здравоохранения и посмотрите, какие симптомы биполярного расстройства, такие люди говорят о том, что думают.

Если это у тебя в голове, ты скажешь. Это, к сожалению, один из симптомов. Тайсон, если вы посмотрите на него сразу после боя, он целовал Усика по меньшей мере трижды в лоб и в щеку.

Он говорил в прошлом: "Я ушел на пенсию". А через несколько месяцев: "Я снова дерусь". К сожалению, это одна из вещей, которые случаются с людьми, страдающими этой ужасной болезнью.

Много лет назад это называлось маниакальной депрессией, а теперь это биполярная депрессия. Все проблемы, которые он испытывал в течение многих лет, хорошо задокументированы. Тайсон – воин.

Что касается реванша, то в контракте был пункт об этом. Это было условие, которое требовали люди, инвестировавшие в это, и оно есть. Если Тайсон этого хочет, а он сказал, что этого хочет, тогда реванш состоится", – сказал Уоррен в комментарии Talksport.

Добавим, что после боя Фьюри поцеловал Усика и трогательно обратился к украинскому чемпиону.

Усик – Фьюри: итоги боя за звание абсолютного чемпиона мира

В ночь на 19 мая Усик победил Фьюри раздельным решением судей (115-112, 114-113, 113-114) в главном поединке боксерского шоу в саудовском в Эр-Рияде. В конце девятого раунда украинец отправил британца в нокдаун.

На нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя Усик – Фьюри, а также видео эмоциональной реакции Усика после победы над британцем.

Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

Ранее сообщалось, что в контракте на бой между Усиком и Фьюри была предусмотрена опция реванша. Второй поединок между украинцем и британцем планируют устроить 12-13 октября 2024 года в Эр-Рияде.

Напомним, обнародованы судейские записки боя Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.

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