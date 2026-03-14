Бисиклету игрока "Шахтера" признали лучшим голом недели в Лиге конференций

Изаки Силва / © ФК Шахтер

Реклама

Полузащитник донецкого "Шахтера" Изаки Силва был признан автором лучшего гола недели по итогам первых матчей 1/8 финала Лиги конференций сезона-2025/26.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

19-летний бразилец забил роскошный гол бисиклетой на 85-й минуте поединка против польского "Леха" и установил окончательный счет игры — 3:1 в пользу "горняков" .

Реклама

Кроме Изаки, на награду претендовали Шер Ндур ("Фиорентина"), Абубакари Койта (АЕК) и Алемао ("Райо Вальекано").

Видео гола Изаки

В этом сезоне Изаки забил 5 голов и отдал 4 ассиста в 23 матчах на клубном уровне.

Ответный матч между "Шахтером" и "Лехом" состоится в четверг, 19 марта, на Городском стадионе имени Генрика Реймана в польском Кракове. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Победитель этой пары в четвертьфинале Лиги конференций сыграет с триумфатором противостояния "АЗ Алкмар" — "Спарта" Прага. В первом матче нидерландский клуб дома был сильнее чешской команды (2:1).

Реклама

Отметим, что "Шахтер" занял шестое место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги конференций, напрямую выйдя в 1/8 финала.

"Лех" закончил 11-м основной раунд третьего по престижности еврокубка и попал в стыковые матчи плей-офф, где обыграл финский КуПС (2:0, 1:0).

Ранее сообщалось, что главный тренер "Шахтера" Арда Туран прокомментировал победу над "Лехом" в первой игре плей-офф Лиги конференций.