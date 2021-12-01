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Бита не испугала: защитник "Арсенала" отразился от грабителей в собственном гараже (видео)

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Бита не испугала: защитник "Арсенала" отразился от грабителей в собственном гараже (видео)

Associated Press

Габриэл возвращался из ночного клуба, когда на него напали злоумышленники.

Защитника лондонского "Арсенала" Габриэля пытались ограбить.

Об этом сообщает The Sun.

Нападение было совершено на игрока после того, как он с другом возвращался из ночного клуба. Два злоумышленника проследили за Габриэлем и напали на него в гараже собственного дома.

Футболисту угрожали бейсбольной битой. Сначала он спокойно передал злоумышленнику свои драгоценные часы, а после того, как один из нападавших потерял бдительность, Габриэль ударил его. После этого грабители скрылись. Но ненадолго. Во время защиты Габриэлу удалось сбить шапку с нападающего, и по ДНК полиция легко идентифицировала грабителя, которого уже отправили за решетку на 5 лет. Им оказался 26-летний Абдерахам Муза.

Источник отмечает, что инцидент произошел еще в августе, однако только сейчас стали известны подробности произошедшего.

  • Габриэль перешел в "Арсенал" из Лилля в сентябре 2020 года. С тех пор он отыграл за "канониров" 42 матча, в которых забил 4 гола.
  • "Арсенал" располагается на пятом месте турнирной таблицы чемпионата Англии, имея 23 очка в активе.

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