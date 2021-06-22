Битва Англии и спасительный шанс Украины: где смотреть и ставки букмекеров на матчи Евро-2020 22 июня

Ничья в поединке Хорватия - Шотландия выведет команду Андрея Шевченко в 1/8 финала.

Во вторник, 22 июня, состоятся матчи заключительного тура группового этапа финальной части Евро-2020 в квартете D.

Внимательно за этими поединками стоит следить и сборной Украины, поскольку необходимый результат может принести "сине-желтым" путевку в плей-офф, которую они не смогли завоевать самостоятельно, проиграв Австрии бой за вторую строчку группы С.

ТСН Проспорт знакомит читателей с полным расписанием игрового дня и рассказывает, где можно посмотреть матчи.

Где смотреть матч Чехия - Англия (22:00)

Поединок чехов и англичан на "Уэмбли" определит победителя квартета D, но не будет тиметь урнирного значения для украинской сборной. В прямом эфире игру покажут телеканалы "Украина" и "Футбол 2". ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию встречи.

Прогнозы букмекеров на матч Чехия - Англия

Явным фаворитом встречи является подопечные Гарета Саутгейта. На победу Англии можно поставить с коэффициентом 1.57. Ничья - 3.70. Сенсационная победа чехов оценена коэффициентом 8.30.

Где смотреть матч Хорватия - Шотландия (22:00)

Другой поединок заключительного тура группы D является чрезвычайно важным для сборной Украины. Для попадания в плей-офф "сине-желтые" должны попасть в четверку лучших команд из шести, занявших в своих группах третьи места.

Подопечные Шевченко уже имеют лучшие показатели, чем третья команда квартета B Финляндия, поэтому для выхода в 1/8 финала осталось обойти только одну сборную в рейтинге третьих мест. После двух туров хорваты и шотландцы имеют только по одному набраномому баллу, поэтому в их очной битве нам стоит болеть за ничью. Этот результат принесет Украине исторический выход в плей-офф континентального первенства.

Прямую трансляцию этого поединка смотрите на телеканале "Футбол 1".

Прогнозы букмекеров на матч Хорватия - Шотландия

Незначительными фаворитами встречи на "Хэмпден Парк" в Глазго являются действующие вице-чемпионы мира. Победа "клетчатых" букмекерами оценивается коэффициентом 2.23. Успех британцев - 3.20. А на такую нужную нам ничью принимаются ставки с коэффициентом 3.75.

Ранее ТСН Проспорт подробно разбирал, что нужно сборной Украины для выхода в плей-офф Евро-2020.

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