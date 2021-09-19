Битва аутсайдеров: "Львов" и "Металлист 1925" не определили победителя в матче УПЛ

Битва аутсайдеров: "Львов" и "Металлист 1925" не определили победителя в матче УПЛ

Команда Олега Дулуба остается единственной, кто еще не побеждал в чемпионате.

"Львов" и харьковский "Металлист 1925" сыграли вничью в матче 8-го тура украинской Премьер-лиги. Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 0:0.

"Львов" (3 очка) продолжает занимать последнее 16-е место в турнирной таблице УПЛ. "Металлист 1925" (7 баллов) поднялся на 12-ю позицию.

В 9-м туре УПЛ "Львов" 26 сентября в гостях сыграет с "Минаем". "Металлист 1925" в этот же день также на выезде будет противостоять черниговской "Десне".

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