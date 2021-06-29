Битва грандов за восьмерку: Англия хладнокровно расправилась с Германией и вышла в четвертьфинал Евро-2020

Битва грандов за восьмерку: Англия хладнокровно расправилась с Германией и вышла в четвертьфинал Евро-2020

Англичане здорово реализовали свои моменты.

Сборная Англии обыграла национальную команду Германии в матче 1/8 финала Евро-2020 и вышла в четвертьфинал турнира. Встреча на стадионе "Уэмбли" в Лондоне завершилась со счетом 2:0.

Первый тайм поединка получился достаточно равным. Обе команды поочередно владели инициативой, но по-настоящему голевых моментов почти не было.

Хороший шанс отличиться имел Тимо Вернер, но он, выйдя на свидание с Джорданом Пикфордом под углом к воротам, проиграл тому дуэль, пробив в ногу вратарю.

Associated Press

Англичане свой самый острый момент в первые 45 минут игры создали перед перерывом, но Харри Кейн в штрафной немцев неудачно обработал мяч и не смог нанести удар, хотя до ворот было метров пять.

В дебюте второго тайма Пикфорд во второй раз спас свою команду. Кай Хаверц нанес мощный удар метров с 18, но вратарь англичан перевел мяч на угловой.

Следующей опасности в матче пришлось ждать до 75-й минуты. Этот момент и стал голевым. Люк Шоу прострелил в центр штрафной немцев с левого фланга, а Рахим Стерлинг замкнул его передачу.

Associated Press

Подопечные Йоахима Лева вполне могли избежать поражения, но Томас Мюллер не реализовал выход один на один с Пикфордом, пробив мимо ворот.

В концовке же англичане забили второй мяч, показав в игре отличную реализацию. Кейн замкнул прострел от Джека Грилиша и установил итоговый счет в поединке.

Associated Press

В четвертьфинале сборная Англии сыграет с победителем в паре Швеция - Украина .

- . Игры следующей стадии плей-офф состоятся 2-3 июля.

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