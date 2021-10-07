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Битва кошельков: ПСЖ пытается удержать самого дорогого футболиста мира сумасшедшей зарплатой

Битва кошельков: ПСЖ пытается удержать самого дорогого футболиста мира сумасшедшей зарплатой

Associated Press

Парижане предлагают Килиану Мбаппе такие же деньги, какие зарабатывает Неймар.

Французский "Пари Сен-Жермен" не собирается так просто терять своего звездного форварда Килиана Мбаппе, которого "космической" зарплатой соблазняет мадридский "Реал".

Как сообщает авторитетный журналист Николо Скира, парижане настроены сохранить 22-летнего француза и предлагают ему подписать новый 5-летний контракт с зарплатой 36 миллионов евро за сезон.

Если Мбаппе примет это предложение, то станет самым высокооплачиваемым игроком клуба наравне с Неймаром - годовая зарплата бризильського нападающего составляет именно 36 миллионов евро.

  • Текущий контракт Килиана с ПСЖ рассчитан до конца сезона-2021/22. Летом француз станет свободным агентом.
  • В текущем сезоне Мбаппе провел 12 матчей за парижский клуб, забил 4 гола и отдал 3 ассиста.
  • Мбаппе является самым дорогим футболистом мира по данным портала Transfermarkt. Его трансферная стоимость оценивается в 160 миллионов евро.
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