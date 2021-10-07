Битва кошельков: ПСЖ пытается удержать самого дорогого футболиста мира сумасшедшей зарплатой

Битва кошельков: ПСЖ пытается удержать самого дорогого футболиста мира сумасшедшей зарплатой

Парижане предлагают Килиану Мбаппе такие же деньги, какие зарабатывает Неймар.

Французский "Пари Сен-Жермен" не собирается так просто терять своего звездного форварда Килиана Мбаппе, которого "космической" зарплатой соблазняет мадридский "Реал".

Как сообщает авторитетный журналист Николо Скира, парижане настроены сохранить 22-летнего француза и предлагают ему подписать новый 5-летний контракт с зарплатой 36 миллионов евро за сезон.

Если Мбаппе примет это предложение, то станет самым высокооплачиваемым игроком клуба наравне с Неймаром - годовая зарплата бризильського нападающего составляет именно 36 миллионов евро.

Al Khelaifi and Leonardo are preparing a new official bid to convince Kylian # Mbappè to extend his contract with #PSG (expires in June). Ready 5-years contract with the same salary of #Neymar (€ 36M/year). #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 7, 2021

Текущий контракт Килиана с ПСЖ рассчитан до конца сезона-2021/22. Летом француз станет свободным агентом.

В текущем сезоне Мбаппе провел 12 матчей за парижский клуб, забил 4 гола и отдал 3 ассиста.

Мбаппе является самым дорогим футболистом мира по данным портала Transfermarkt. Его трансферная стоимость оценивается в 160 миллионов евро.

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