Битва олимпийских чемпионов: появилось огненное промо к бою Джошуа - Усик

Поединок запланирован на 25 сентября в Лондоне.

Промоутерская компания Matchroom Boxing опубликовала яркий проморолик к поединку между Александром Усиком и обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа.

25 сентября британец будет защищать в бою с украинцем четыре чемпионских пояса в супертяжелом весе. Поединок состоится в Лондоне на футбольном стадионе "Тоттенхэма".

"Олимпийское золото против олимпийского золота", - анонсировали бой организаторы, вспомнив, что Джошуа и Усик - чемпионы Олимпийских игр в Лондоне 2012 года. Тогда Эй Джей выиграл супертяжелую весовую категорию, а Александр - крузервейт.

Olympic Gold vs Olympic Gold



Unified World Heavyweight Champ vs Undisputed Cruiserweight Champ



The Best vs The Best #JoshuaUsyk pic.twitter.com/S1cxM2TWO1 — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) July 20, 2021

Усик является обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет Джошуа. Эй Джей должен был защищать титул в бою с Александром, однако отложил поединок с украинцем, чтобы подраться со своим соотечественником Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Бой между британскими чемпионами наметили на 14 августа в Саудовской Аравии. Однако суд обязал Фьюри провести третий поединок с американцем Деонтеем Уайлдером. Позже WBO анонсировала титульный поединок между Джошуа и Усиком.

Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.

и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе. На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) в профессионалах при одном поражении. В последнем бою в декабре прошлого года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Усик кардинально сменил имидж. Украинский боксер побрился налысо, вызвав бурную реакцию у фанатов.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку