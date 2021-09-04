Битва против чемпионов мира: сборная Украины объявила стартовый состав на матч отбора ЧМ-2022 с Францией

Битва против чемпионов мира: сборная Украины объявила стартовый состав на матч отбора ЧМ-2022 с Францией

Поединок на НСК "Олимпийский" начнется в 21:45.

Сборная Украины объявила стартовый состав на поединок 5-го тура квалификации Чемпионата мира-2022 против национальной команды Франции.

Украина: Пятов, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Тымчик, Степаненко, Шапаренко, Миколенко, Ярмоленко, Яремчук, Цыганков.

Запасные: Бойко, Ризнык, Зубков, Караваев, Качараба, Корниенко, Макаренко, Малиновский, Сидорчук, Сикан, Сирота, Соболь.

Франция: Льорис, Дюбуа, Зума, Кимпембе, Динь, Коман, Тчуамени, Погба, Рабьо, Гризманн, Марсьяль.

Запасные: Манданда, Маньян, Варан, Бензема, Верету, Гендузи, Диаби, Лангле, Мукиеле, Эрнандес.

Поединок состоится на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало встречи - в 21:45 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Франция.

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1 сентября сборная Украины в дебютном поединке Александра Петракова в должности исполняющего обязанности главного тренера "сине-желтых" драматически сыграла вничью с Казахстаном (2:2).

в должности исполняющего обязанности главного тренера "сине-желтых" драматически (2:2). После четырех матчей отбора ЧМ-2022 в активе украинской сборной 4 очка. "Сине-желтые" занимают второе место в группе D, где лидирует с 8 баллами Франция.

Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

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