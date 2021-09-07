Битва Усика и Джошуа все ближе: официальное промо чемпионского супербоя

Битва Усика и Джошуа все ближе: официальное промо чемпионского супербоя

25 сентября украинский боксер попытается отобрать у именитого британца титулы WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.

Официальный транслятор предстоящего поединка между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком ярким промороликом анонсировал главный бой года.

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На видео Джошуа боксирует с тенью на футбольном стадионе "Тоттенхэма". Также в ролик попали моменты из предыдущих поединков Джошуа и Усика. В частности, можно увидеть, как Энтони нокаутировал Кубрата Пулева, а Усик вырубил Тони Белью.

Поединок между Усиком и Джошуа состоится в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм" 25 сентября.

Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.

и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе. На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) в профессионалах при одном поражении. В последнем бою в декабре прошлого года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.

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Ранее ТСН Проспорт писал, что Джошуа ответил скептикам Усика перед битвой с украинцем.

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