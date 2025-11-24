Битва в плей-офф: эксклюзивная трансляция матчей Лиги чемпионов по футзалу – только на Киевстар ТВ

Киевстар ТВ покажет матчи Лиги чемпионов по футзалу

Матчи 1/8 финала футзальной Лиги чемпионов с участием украинской команды, и украинские болельщики имеют шанс увидеть их в прямом эфире. "ХИТ" Киев начинает раунд плей-офф Лиги чемпионов, где команду ждут серьезные поединки с испанской "Пальмой" – действующим и трехкратным победителем турнира.

Первый матч, который будет номинально домашним для "ХИТа", из-за войны с российскими оккупантами состоится во вторник, 25 ноября, в Венгрии. Начало – в 19:00 по киевскому времени.

Ответный поединок, который определит, кто пройдет дальше и останется в борьбе за самый престижный трофей европейского футзала. запланирован на 5 декабря и состоится на площадке "Пальмы" в Испании.

Победитель этой пары выйдет в четвертьфинал, где сыграет с победителем противостояния "Приштина 01" (Косово) – "Рига" (Латвия).

"ХИТ" выходит на паркет в звездном составе. В заявке команды: Игорь Чернявский, Евгений Жук, Юрий Сагайдачный, Артур Подлюк – игроки, способные уверенно противостоять сопернику и изменять ход игры в любой момент.

Болельщиков ожидают поединки, полные скорости, техники, борьбы и футзального характера. Это не только важный этап для клуба, но шанс украинской команды громко заявить о себе на европейской арене.

Прямая трансляция матчей Лиги чемпионов по футзалу будет доступна эксклюзивно на платформе Киевстар ТВ в специальном плейлисте "Киевстар ТВ Футзал" . Зрители смогут насладиться лучшими моментами поединков в хорошем качестве и с профессиональным комментированием.

