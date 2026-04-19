Битва за чемпионство в АПЛ: "Манчестер Сити" одолел "Арсенал"
Команда Хосепа Гвардиолы одержала важную победу над "канонирами", существенно увеличив свои шансы на титул.
"Манчестер Сити" на своем поле обыграл "Арсенал" в центральном матче 33-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Этихад" в Манчестере завершился со счетом 2:1.
"Горожане" открыли счет на 16-й минуте встречи — после сольного прохода точный удар в дальний угол нанес Райан Шерки.
На 18-й минуте "канониры" отыгрались — Кай Хаверц сравнял счет, воспользовавшись ошибкой вратаря "небесно-голубых" Джанлуиджи Доннаруммы.
Во втором тайме подопечные Хосепа Гвардиолы вырвали победу — на 65-й минуте решающий мяч забил Эрлинг Холанд.
Обзор матча "Манчестер Сити" — "Арсенал"
Несмотря на это поражение, Арсенал (70 очков) продолжает лидировать в АПЛ. "Манчестер Сити" (67 баллов) занимает второе место, имея матч в запасе.
В следующем поединке чемпионата Англии манчестерский клуб 22 апреля на выезде сыграет с "Бернли", а подопечные Микеля Артеты 25 апреля примут "Ньюкасл".
