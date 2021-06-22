Битва за лидерство: сборная Англии обыграла Чехию и финишировала первой в своей группе Евро-2020

Обе команды вышли в 1/8 финала турнира.

Сборная Англии обыграла национальную команду Чехии в матче третьего тура группы D Евро-2020. Встреча на стадионе "Уэмбли" в Лондоне завершилась со счетом 1:0.

Команда Гарета Саутгейта могла открыть счет уже на 2-й минуте, но Рахим Стерлинг, выйдя на свидание с Джорданом Пикфордом, попал в штангу.

Прошло 10 минут, и англичане таки забили. Джек Грилиш навесил с правого фланга, а Стерлинг на дальней штанге ударом головой отправил мяч в ворота соперников.

В середине первого тайма Гарри Кейн мог забивать второй мяч, но с его ударом с близкого расстояния справился Вацлик.

Associated Press

Чехи за первые 45 минут лишь раз реально угрожали воротам Джордана Пикфорда. Томаш Соучек, пробивая метров с 11, послал мяч рядом со штангой английских ворот.

После перерыва команды не сбавили скоростей, однако моментов, после которых можно было бы забить, стало заметно меньше.

Associated Press

Англичан такое развитие событий на поле, учитывая результат, вполне устраивало. Чехи же, несмотря на все свои старания, на гол так и не наиграли. Тем не менее, обе команды сыграют в 1/8 финала турнира.

Англия с 7 очками финишировала первой в группе D. Хорватия (4 балла) - вторая, Чехия (4) - третья, Шотландия (1) - последняя.

В 1/8 финала выходят 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку