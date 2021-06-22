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Битва за лидерство: сборная Англии обыграла Чехию и финишировала первой в своей группе Евро-2020

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Битва за лидерство: сборная Англии обыграла Чехию и финишировала первой в своей группе Евро-2020

Associated Press

Обе команды вышли в 1/8 финала турнира.

Сборная Англии обыграла национальную команду Чехии в матче третьего тура группы D Евро-2020. Встреча на стадионе "Уэмбли" в Лондоне завершилась со счетом 1:0.

Команда Гарета Саутгейта могла открыть счет уже на 2-й минуте, но Рахим Стерлинг, выйдя на свидание с Джорданом Пикфордом, попал в штангу.

Прошло 10 минут, и англичане таки забили. Джек Грилиш навесил с правого фланга, а Стерлинг на дальней штанге ударом головой отправил мяч в ворота соперников.

В середине первого тайма Гарри Кейн мог забивать второй мяч, но с его ударом с близкого расстояния справился Вацлик.

© Associated Press
Associated Press

Чехи за первые 45 минут лишь раз реально угрожали воротам Джордана Пикфорда. Томаш Соучек, пробивая метров с 11, послал мяч рядом со штангой английских ворот.

После перерыва команды не сбавили скоростей, однако моментов, после которых можно было бы забить, стало заметно меньше.

© Associated Press
Associated Press

Англичан такое развитие событий на поле, учитывая результат, вполне устраивало. Чехи же, несмотря на все свои старания, на гол так и не наиграли. Тем не менее, обе команды сыграют в 1/8 финала турнира.

  • Англия с 7 очками финишировала первой в группе D. Хорватия (4 балла) - вторая, Чехия (4) - третья, Шотландия (1) - последняя.
  • В 1/8 финала выходят 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.