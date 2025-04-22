Битва за место в Лиге чемпионов: "Манчестер Сити" вырвал победу над "Астон Виллой" (видео)

"Манчестер Сити" – "Астон Вилла" / © Associated Press

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"Манчестер Сити" одержал победу над "Астон Виллой" в стартовом матче 34-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Этихад" в Манчестере завершился со счетом 2:1 .

Команды обменялись забитыми голами в первом тайме. Уже на 7-й минуте встречи "горожане" открыли счет благодаря точному удару Бернарду Силвы.

На 18-й минуте бирмингемцы отыгрались – пенальти реализовал Маркус Рашфорд.

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В компенсированное ко второму тайму время действующий чемпион Англии вырвал победу – на 90+4-й минуте отличился Матеус Нунес.

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Астон Вилла"

Будет добавлен в скором времени.

После этого матча "Манчестер Сити" (61 очко) поднялся на третье место в АПЛ. "Астон Вилла" (57 баллов) осталась на седьмой позиции.

Оба клуба продолжают борьбу за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон. Для этого необходимо финишировать в топ-5 турнирной таблицы АПЛ.

В следующем туре АПЛ команда Хосепа Гвардиолы 2 мая примет "Вулверхэмптон", а подопечные Унаи Эмери днем позже дома сыграют с "Фулхэмом".

Перед этим "небесно-голубые" и "львы" проведут свои полуфинальные матчи Кубка Англии: 26 апреля "Астон Вилла" сойдется с "Кристал Пэлас", а "Манчестер Сити" 27 апреля сразится с "Ноттингемом".