Битва за место в топ-4 АПЛ: "Тоттенхэм" в большинстве уничтожил "Астон Виллу" (видео)

"Тоттенхэм" на выезде разбил "Астон Виллу" в матче 28-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Вилла Парк" в Бирмингеме завершился со счетом 0:4 .

Первый тайм встречи прошел без забитых мячей. А на старте второй половины противостояния "шпоры" сумели за три минуты дважды отличиться в воротах соперника.

На 50-й минуте Джеймс Мэддисон вывел лондонский клуб вперед, с линии вратарской замкнув прострел Папе Сарра с правого фланга.

На 53-й минуте подопечные Ангелоса Постекоглу увеличили свое преимущество в счете. Защитник "львов" Эзри Конса отдал неточную передачу возле собственных ворот, которую перехватил Деян Кулусевски. Далее Сон Хын Мин сыграл на Бреннана Джонсона, а тот аккуратно пробил под перекладину.

На 65-й минуте команда Уная Эмери еще и осталась в меньшинстве – Джон Макгинн получил прямую красную карточку за грубый фол в центре поля.

Получив численное преимущество, шпоры без проблем довели дело до победы. Более того, в компенсированное время "Тоттенхэм" смог забить еще два гола – на 90+1-й минуте отличился Сон Хын Мин, а еще через три минуты южнокореец ассистировал Тимо Вернеру.

Обзор матча "Астон Вилла" – "Тоттенхэм"

После этого матча "Астон Вилла" (55 очков) осталась на четвертом месте в АПЛ. "Тоттенхэм" (53 балла) занимает пятую позицию, но имеет один поединок в запасе.

В следующем туре английского чемпионата подопечные Эмери 17 марта на выезде сыграют против "Вест Хэма". Днем ранее "шпоры" приедут в гости к "Фулхэму".

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