Битва за первый трофей в сезоне: "Шахтер" и "Динамо" назвали стартовые составы на матч Суперкубка Украины

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 21:00.
Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" объявили стартовые составы на матч за Суперкубок Украины.
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"Шахтер": Пятов, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Алан Патрик, Марлос, Майкон, Педриньо, Траоре.
Запасные: Шевченко, Витао, Кривцов, Конопля, Корниенко, Маркос Антонио, Тете, Соломон, Сикан.
"Динамо": Бойко, Миколенко, Сирота, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Де Пена, Цыганков, Супряга.
Запасные: Бущан, Караваев, Тымчик, Шабанов, Шепелев, Андриевский, Вербич, Витиньо, Гармаш.
Поединок "Шахтер" - "Динамо" состоится в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский". Начало встречи - в 21:00. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию игры.
- В сезоне-2020/21 "Динамо" выиграло чемпионат и Кубок страны, поэтому в поединке за Суперкубок сойдется с командой, занявшей второе место в УПЛ, то есть "Шахтером".
- Матч за Суперкубок Украины должен был состояться 24 июля, но из-за нагрузки на футболистов в связи с Евро-2020 битву за трофей перенесли на 22 сентября.
- Действующим обладателем трофея является "Динамо". В 2020 году "бело-синие" обыграли "горняков" на НСК "Олимпийский" в Киеве со счетом 3:1. Именно столичный клуб выиграл три последних матча за Суперкубок Украины.
- Всего "Динамо" 9 раз выигрывало Суперкубок Украины. "Шахтер" поднимал этот трофей над головой 8 раз.