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Битва за путевку в Лигу чемпионов: "Ньюкасл" в большинстве одолел "Челси" (видео)
Удаление Николаса Джексона помогло "сорокам" одержать победу над лондонским клубом.
"Ньюкасл" обыграл "Челси" в домашнем матче 36-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Сент-Джеймс Парк" в Ньюкасле завершился со счетом 2:0.
Хозяева поля открыли счет уже на 2-й минуте встречи – голом отличился Сандро Тонали.
На 36-й минуте лондонцы остались в меньшинстве – прямую красную карточку за удар соперника локтем получил Николас Джексон.
В конце игры "сороки" окончательно сняли вопрос о победителе - на 90+1-й минуте забил Бруно.
Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик не попал в заявку на игру, поскольку продолжает быть временно отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста.
Обзор матча "Ньюкасл" – "Челси"
Будет добавлен в скором времени.
Благодаря этой победе "Ньюкасл" (66 очков) поднялся на третье место в АПЛ. "Челси" (63 балла) занимает пятую позицию. В Лигу чемпионов на следующий сезон квалифицируются топ-5 клубов АПЛ.
В следующем, предпоследнем туре АПЛ подопечные Эдди Хау 18 мая на выезде встретятся с "Арсеналом" украинца Александра Зинченко, а команда Энцо Марески 16 мая примет "Манчестер Юнайтед".