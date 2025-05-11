Битва за путевку в Лигу чемпионов: "Ньюкасл" в большинстве одолел "Челси" (видео)

"Челси" – "Ньюкасл" / © Associated Press

Реклама

"Ньюкасл" обыграл "Челси" в домашнем матче 36-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Сент-Джеймс Парк" в Ньюкасле завершился со счетом 2:0 .

Хозяева поля открыли счет уже на 2-й минуте встречи – голом отличился Сандро Тонали.

На 36-й минуте лондонцы остались в меньшинстве – прямую красную карточку за удар соперника локтем получил Николас Джексон.

Реклама

В конце игры "сороки" окончательно сняли вопрос о победителе - на 90+1-й минуте забил Бруно.

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик не попал в заявку на игру, поскольку продолжает быть временно отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста.

Обзор матча "Ньюкасл" – "Челси"

Будет добавлен в скором времени.

Благодаря этой победе "Ньюкасл" (66 очков) поднялся на третье место в АПЛ. "Челси" (63 балла) занимает пятую позицию. В Лигу чемпионов на следующий сезон квалифицируются топ-5 клубов АПЛ.

Реклама

В следующем, предпоследнем туре АПЛ подопечные Эдди Хау 18 мая на выезде встретятся с "Арсеналом" украинца Александра Зинченко, а команда Энцо Марески 16 мая примет "Манчестер Юнайтед".