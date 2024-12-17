Битва за свет: Украинские ветераны поддерживают Александра Усика перед реваншем из Фьюри

Поддержать Усика в Эр-Рияд отправились около 40 украинских ветеранов. Среди них шахтеры и энергетики ДТЭК, металлурги и горняки «Метинвеста», а также защитники Мариуполя в рамках проекта «Сердце Азовстали».

Инициатива стала частью совместной кампании «Битва за свет», которую запустили компания ДТЭК Рината Ахметова и Александр Усик.

Ее цель — привлечь внимание к проблемам украинской пострадавшей из-за российских обстрелов украинской энергетики и привлечь помощь от международных партнеров для ее восстановления и защиты.

Напомним, реванш Усика против Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира по боксу состоится 21 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.