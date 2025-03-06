Битва за звание "абсолюта": промоутер Дюбуа рассказал, где хочет организовать реванш с Усиком

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, прокомментировал потенциальный бой своего клиента с обладателем титулов WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком.

Уоррен заявил, что уже работает над следующим поединком для Дюбуа. Он готов организовать британцу реванш с украинцем и хочет, чтобы местом его проведения стала арена "Уэмбли" в Лондоне.

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"Я встретился с Дюбуа и его отцом, и мы работаем над его следующим боем. Надеюсь, скоро мы сможем это официально объявить. Поединок с Усиком? Я бы с удовольствием организовал его. Это отличный поединок, большой реванш и настоящая история.

Бой, который я хотел бы организовать, и к которому стремится Даниэль – это реванш с Александром. Усик против Даниэля – это грандиозный бой, который мог бы распродать "Уэмбли" за один день. Если нам удастся это согласовать, он вполне может состояться именно там. Именно этого я хочу. Я бы очень хотел обеспечить нашему парню преимущество домашнего ринга, и это было бы грандиозным событием", – сказал Уоррен в интервью talkSPORT.

Отметим, что 22 февраля Дюбуа в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) должен был в бою с новозеландцем Джозефом Паркером защищать пояс IBF, от которого летом 2024-го был вынужден отказаться Усик, потеряв звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Однако за несколько дней до поединка британец снялся из-за вирусной инфекции.

В потенциальном бою между Усиком и Дюбуа на кону снова будет стоять звание "абсолюта". Британец настроен взять реванш у украинца за поражение в августе 2023 года. Тогда Александр в польском Вроцлаве нокаутировал Даниэля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

В послужном списке 38-летнего Усика 23 победы (14 – нокаутом) в 23 поединках. В последнем бою украинец в декабре 2024-го в реванше победил британца Тайсона Фьюри.

В активе 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) в 24 поединках. Британец по прозвищу "Динамит" имеет в своем пассиве два поражения – от Джо Джойса в 2020 году и собственно от Усика в 2023-м. В последнем поединке он в сентябре 2024-го нокаутировал своего соотечественника Энтони Джошуа.

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