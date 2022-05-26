"Бл**ь, дайте мяч, е*аный в рот": российский вратарь грубо толкнул болбоя во время матча (видео)

Голкипер "Химки" Илья Лантратов совершил вопиющий поступок в игре за право остаться в РПЛ против "СКА-Хабаровск".
Так, на 72-й минуте при счете 1:0 в пользу клуба из Хабаровска Лантратов, спеша ввести мяч в игру, грубо толкнул болбоя, державшего игровой снаряд в руках.
"Бл**ь, дайте мяч, е*аный в рот", – обратился игрок к болбою.
От толчка болбой упал и долго лежал на земле. Как следствие, к нему подбежали разминающиеся игроки "СКА-Хабаровска".
Этот инцидент попал на видео.
Через минуту ситуация снова повторилась. На месте оказался резервный судья, не разрешивший конфликту вспыхнуть. Поведение Лантратова оставили без внимания.
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