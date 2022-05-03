"Благодарим нашего доброго друга": экс-президент УПЛ отправил в Украину лекарства из Швейцарии (фото)

Бывший президент УПЛ Томас Гримм организовал отправку гуманитарного груза из Швейцарии в Украину.
Чиновник поспособствовал передаче большой партии медикаментов.
Об этом сообщается на официальном сайте УПЛ.
Груз уже прибыл в Ужгород в Координационный центр УАФ, где его лично встретили представители УАФ и УПЛ.
В ближайшее время партия будет передана больницам и военным медикам на передовую. В нее входят лекарства, в том числе дезинфицирующие и антисептические средства, а также средства индивидуальной защиты и расходные медицинские материалы.
"Спасибо нашему хорошему другу Томасу Гримму и его швейцарским партнерам за неоценимый вклад в сохранение жизни наших воинов!", — написала пресс-служба Премьер-лиги.
Гримм возглавлял УПЛ в период с 2018 по 2020 год.
Напомним, что киевское "Динамо" во время благотворительного турне по Европе "бело-синим" собрало более 22 миллионов гривен.
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