Благодаря бесплатному сайту: президент канадского клуба рассказал необычную историю, как подписал звезду итальянского футбола

Вот таков он современный скаутинг.

Несколько дней назад стало известно о том, что клуб МЛС " Торонто " объявил о подписании лидера итальянского "Наполи" — Лоренцо Инсинье.

Как выяснилось, в этой истории перехода есть своя "изюминка". О ней рассказал президент канадского клуба – Билл Мэннинг.

"Прошлым летом я зашел на Transfermarkt (бесплатный сайт с условными ценами и статистикой игроков – прим.) и просмотрел состав сборной Италии, только что выигравшей чемпионат Европы. Я хотел узнать, у кого из игроков истекает контракт. Лоренцо Инсинье был одним из немногих, кто вот-вот должен был стать свободным агентом.

Просмотрев список, я начал записывать игроков, которых я оценил на уровне мирового класса, и которые, как я думал, будут иметь ценность на рынке. Лоренцо Инсинье был первым в этом списке. Он будет игроком, которого люди захотят увидеть на нашем стадионе", – цитирует слова Мэннинга AS.

Инсинье перейдет в канадскую команду в июле 2022 года, его контракт будет рассчитан на четыре года;

Ранее сообщалось, что команда предоставит Инсинье дом, машину, а также будет оплачивать все перелеты;

В этом сезоне на счету Инсинье 20 игр во всех турнирах за "партенопейцев", пять забитых голов и шесть результативных передач.

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