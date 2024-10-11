Благодаря "бронзе" чемпионата мира: сборная Украины по футзалу вошла в топ-10 рейтинга ФИФА

"Сине-желтые" поднялись сразу на три позиции в мировой классификации.

Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала обновленный рейтинг мужских сборных по футзалу по итогам чемпионата мира-2024, который состоялся в Узбекистане. В нем сборная Украины занимает 9-е место.

Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.

Благодаря завоеванию бронзовых наград на ЧМ-2024 команда Александра Косенко поднялась в мировой классификации сразу на три позиции – с 12-го на 9-е место.

Лидером мирового рейтинга осталась Бразилия, которая стала победителем Мундиаля. Второе место сохранила Португалия. На третью позицию благодаря своему выходу в финал ЧМ поднялась Аргентина.

Сборная Украины впервые в истории стала призером чемпионата мира по футзалу. До этого лучшим результатом "сине-желтых" было четвертое место на дебютном для нашей команды турнире в 1996 году.

Напомним, на ЧМ-2024 по футзалу украинцы вышли в плей-офф со второго места группы С: наша команда разгромно уступила Аргентине (1:7), но затем уничтожила Анголу (7:2) и обыграла Афганистан (4:1).

В 1/8 финала "сине-желтые" одолели Нидерланды (3:1), в четвертьфинале уничтожили Венесуэлу (9:4), в полуфинале уступили Бразилии (2:3), а в матче за "бронзу" разбили Францию (7:1).

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