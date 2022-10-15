Благодаря медали чемпионата мира: Украина завоевала вторую лицензию на Олимпийские игры-2024

Павел Коростылев выиграл "бронзу" на ЧМ по пулевой стрельбе.
Украинский стрелок Павел Коростылев завоевал лицензию на Олимпийские игры 2024 года в Париже.
На чемпионате мира-2022 в египетском Каире наш соотечественник выиграл бронзовую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.
В финале украинца обошли только два представителя Китая - Чжан Ифан и Лю Цзиньяо.
Благодаря попаданию в четверку лучших по итогам соревнований Коростылев также завоевал для Украины лицензию на Олимпийские игры-2024. Отметим, что она не является именной, то есть не гарантирует самому Павлу участие в Олимпиаде в Париже.
Ранее сообщалось, что Украина завоевала первую лицензию на Олимпиаду-2024.
Напомним, следующие летние Олимпийские игры состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже. На Олимпиаде-2024 спортсмены поборются за медали в 32 видах спорта.
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