Благодаря медали чемпионата мира: Украина завоевала вторую лицензию на Олимпийские игры-2024

Украинский стрелок Павел Коростылев завоевал лицензию на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

На чемпионате мира-2022 в египетском Каире наш соотечественник выиграл бронзовую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

В финале украинца обошли только два представителя Китая - Чжан Ифан и Лю Цзиньяо.

Благодаря попаданию в четверку лучших по итогам соревнований Коростылев также завоевал для Украины лицензию на Олимпийские игры-2024. Отметим, что она не является именной, то есть не гарантирует самому Павлу участие в Олимпиаде в Париже.

Ранее сообщалось, что Украина завоевала первую лицензию на Олимпиаду-2024.

Напомним, следующие летние Олимпийские игры состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже. На Олимпиаде-2024 спортсмены поборются за медали в 32 видах спорта.

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