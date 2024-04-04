Благодаря выходу на Евро-2024: сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА

"Сине-желтые" улучшили свое положение на две позиции.

Международная федерация футбола (ФИФА) представила обновленный рейтинг мужских национальных команд, в котором сборная Украины находится на 22-м месте.

Как сообщает официальный сайт ФИФА, "сине-желтые" имеют 1568,86 балла. Команда Сергея Реброва поднялась на две позиции по сравнению с предыдущим рейтингом, обойдя Южную Корею и Австралию.

Отметим, что среди представителей УЕФА украинская сборная является 12-й.

В марте украинцы провели два матча – оба в рамках плей-офф отбора на Евро-2024. Сначала команда Реброва совершила камбэк и одолела сборную Боснии и Герцеговины (2:1), а затем одержала волевую победу над Исландией (2:1) и завоевала путевку на чемпионат Европы.

В топ-10 мировой классификации также произошло несколько изменений: Бельгия сдвинула с третьего места Англию, а Португалия потеснила с шестой строчки Нидерланды.

Лидером рейтинга ФИФА остается Аргентина – действующий чемпион мира. На втором месте продолжает идти Франция.

Рейтинг сборных ФИФА на 4 апреля 2024 года (топ-10)

1. Аргентина – 1858,00

2. Франция – 1840,59

3. Бельгия (+1) – 1795,23

4. Англия (-1) – 1794,90

5. Бразилия – 1788,65

6. Португалия (+1) – 1748,11

7. Нидерланды (-1) – 1742,29

8. Испания – 1727,50

9. Италия – 1724,60

10. Хорватия – 1721,07

…

22. Украина (+2) – 1568,86

Напомним, на Евро-2024 сборная Украины сыграет в группе E, где ее соперниками будут Румыния, Словакия и Бельгия.

Матчи финального турнира чемпионата Европы-2024 с 14 июня по 14 июля будут проходить в Германии.

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