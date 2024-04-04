Благодаря выходу на Евро-2024: сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА

"Сине-желтые" улучшили свое положение на две позиции.
Международная федерация футбола (ФИФА) представила обновленный рейтинг мужских национальных команд, в котором сборная Украины находится на 22-м месте.
Как сообщает официальный сайт ФИФА, "сине-желтые" имеют 1568,86 балла. Команда Сергея Реброва поднялась на две позиции по сравнению с предыдущим рейтингом, обойдя Южную Корею и Австралию.
Отметим, что среди представителей УЕФА украинская сборная является 12-й.
В марте украинцы провели два матча – оба в рамках плей-офф отбора на Евро-2024. Сначала команда Реброва совершила камбэк и одолела сборную Боснии и Герцеговины (2:1), а затем одержала волевую победу над Исландией (2:1) и завоевала путевку на чемпионат Европы.
В топ-10 мировой классификации также произошло несколько изменений: Бельгия сдвинула с третьего места Англию, а Португалия потеснила с шестой строчки Нидерланды.
Лидером рейтинга ФИФА остается Аргентина – действующий чемпион мира. На втором месте продолжает идти Франция.
Рейтинг сборных ФИФА на 4 апреля 2024 года (топ-10)
1. Аргентина – 1858,00
2. Франция – 1840,59
3. Бельгия (+1) – 1795,23
4. Англия (-1) – 1794,90
5. Бразилия – 1788,65
6. Португалия (+1) – 1748,11
7. Нидерланды (-1) – 1742,29
8. Испания – 1727,50
9. Италия – 1724,60
10. Хорватия – 1721,07
…
22. Украина (+2) – 1568,86
Напомним, на Евро-2024 сборная Украины сыграет в группе E, где ее соперниками будут Румыния, Словакия и Бельгия.
Матчи финального турнира чемпионата Европы-2024 с 14 июня по 14 июля будут проходить в Германии.
Читайте также:
Букмекеры оценили шансы сборной Украины на выход из группы и победу на Евро-2024
Стартовала продажа билетов на матчи сборной Украины на Евро-2024: где и как купить
До мурашек: как сборная Украины вместе с болельщиками праздновала выход на Евро-2024 (видео)