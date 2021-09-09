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Благородно: сборная Украины решила, куда потратить премиальные за ничью с французами

Благородно: сборная Украины решила, куда потратить премиальные за ничью с французами

УАФ

Часть средств от УАФ будет направлена на нужды детского футбола.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал, как национальная команда распорядится премиальными, полученными за ничью против Франции в поединке 5-го тура отборочного турнира Чемпионата мира-2022.

По словам наставника "сине-желтых", совместным решением часть денег от УАФ решили отдать на благотворительность и потребности детского футбола в Украине.

"Да, это нам сказал президент. Мы командой решили, что часть денег хотим отдать на благотворительность, на нужды детского футбола", - сказал Петраков в комментарии Футбол NEWS.

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  • После 5 матчей отбора на ЧМ-2022 сборная Украины с 5 очками занимает второе место группы D. Возглавляет квинтет с 12 баллами Франция, которая сыграла на поединок больше команды Петракова.
  • В следующем матче квалификации "сине-желтые" 9 октября сыграют на выезде против Финляндии.
  • Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций-УЕФА 2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

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Ранее ТСН Проспорт сообщал, что полузащитник сборной Казахстана Руслан Валиуллин, который забил два гола в ворота Украины в матче 4-го тура отборочного турнира Чемпионата мира-2022, провалил допинг-тест.

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