Благородно: сборная Украины решила, куда потратить премиальные за ничью с французами

Благородно: сборная Украины решила, куда потратить премиальные за ничью с французами

Часть средств от УАФ будет направлена на нужды детского футбола.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал, как национальная команда распорядится премиальными, полученными за ничью против Франции в поединке 5-го тура отборочного турнира Чемпионата мира-2022.

По словам наставника "сине-желтых", совместным решением часть денег от УАФ решили отдать на благотворительность и потребности детского футбола в Украине.

"Да, это нам сказал президент. Мы командой решили, что часть денег хотим отдать на благотворительность, на нужды детского футбола", - сказал Петраков в комментарии Футбол NEWS.

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После 5 матчей отбора на ЧМ-2022 сборная Украины с 5 очками занимает второе место группы D. Возглавляет квинтет с 12 баллами Франция, которая сыграла на поединок больше команды Петракова.

В следующем матче квалификации "сине-желтые" 9 октября сыграют на выезде против Финляндии.

Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций-УЕФА 2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

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Ранее ТСН Проспорт сообщал, что полузащитник сборной Казахстана Руслан Валиуллин, который забил два гола в ворота Украины в матче 4-го тура отборочного турнира Чемпионата мира-2022, провалил допинг-тест.

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