Благотворительный матч "Шахтера" в поддержку Украины запретили транслировать: названа причина

Федерация футбола Турции не дала разрешение на показ благотворительного поединка между донецким "Шахтером" и турецким "Антальяспором".

Турецкая федерация отказалась предоставить возможность транслировать матч "Антальяспор" - "Шахтер", поскольку время проведения встречи совпадает со временем проведения сегодняшних матчей турецкой Суперлиги.

Об этом сообщила пресс-служба "горняков".

Поединок состоится в понедельник, 25 апреля, на стадионе соперника "Анталья Арена". Начало игры - в 20:30 по киевскому времени.

"Все средства от реализации билетов и рекламы будут переданы украинским гражданам, волонтерским организациям, медикам. Вырученные деньги также будут направлены на помощь украинским детям, пострадавшим от войны", - говорится в сообщении донецкого клуба.

Поединок против "Антальяспора" станет для "горняков" уже четвертым в рамках благотворительного евротурне в поддержку Украины во время войны с российскими оккупантами.

В предыдущих матчах донецкая команда уступила греческому "Олимпиакосу" (0:1), обыграла польскую "Лехию" (3:2) благодаря голу 12-летнего фаната из Мариуполя и проиграла турецкому "Фенербахче" (0:1), проведя трогательную акцию ради 4-летней девочки из Мариуполя.

Ранее ТСН Проспорт писал, что главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби назвал Россию и Путина своими врагами.

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