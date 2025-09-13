"Бленуце – черт": фанаты "Динамо" забросали скамейку запасных команды ватой

Владислав Бленуце / © ФК Динамо Киев

Ультрас киевского "Динамо" забросали скамейку запасных команды ватой после стартового свистка матча 5-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) против "Оболони".

Акция фанатов "бело-синих" была направлена против новичка команды Владислава Бленуце, который вляпался в скандал из-за пророссийского контента у себя в соцсетях.

Также на трибунах "Оболонь Арены" болельщики вывесили баннер с надписью "Бленуце – черт".

Отметим, что румынский форвард дебютировал за "Динамо" в этом поединке, выйдя на замену на 78-й минуте вместо Андрея Ярмоленко. Болельщики встретили Бленуце громким свистом.

Сам матч закончился вничью 2:2. Для "Динамо" это первая потеря очков в новом сезоне УПЛ.

Напомним, у Бленуце нашли зашкварные репосты в TikTok, в частности речи пропагандиста государства-агрессора Владимира Соловьева и выступления с саундтреком российского сериала "Бригада".

Также в соцсетях жены 23-летнего румынского футболиста были обнаружены фото с ностальгией по СССР и вырезки из речей президента РФ Владимира Путина.

Ранее "Динамо" выступило с официальным заявлением по поводу скандала вокруг новичка клуба, подчеркнув, что Бленуцe "подтвердил свою проукраинскую позицию и признал прежние ошибки".

В то же время сам игрок записал видеообращение к украинцам на украинском языке.

Также Бленуцe дал интервью пресс-службе "Динамо", в котором заверил, что осознал свою ошибку и не поддерживает российских оккупантов.