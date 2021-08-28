Блестящая победа: Украина завоевала четвертое "золото" Паралимпиады-2020

Пловец Евгений Богодайко стал первым на 100-метровке брассом.

Украинский пловец Евгений Богодайко завоевал "золото" Паралимпиады-2020 в Токио на дистанции 100 метров брассом (класс - S6).

Победа нашего спиввитчизна была поистине драматичной. Богодайко стартовал не очень удачно, отстав от конкурентов в борьбе за медали. Однако на финише Евгений сумел совершить потрясающий камбэк и вырвать такое желаемое "золото".

Еще один украинец Андрей Трусов в финальном заплыве показал седьмое время.

Это шестая золотая медаль Богодайко на Паралимпийских Играх. И четвертая в целом для Украины на Играх в Токио (три были добыты именно в плавании).

Кроме того, "бронзу" добыл украинский дзюдоист Руфат Магомедов. Таким образом, в Украине уже 27 медалей Паралимпиады в Токио: 4 золотых, 14 серебряных и 9 бронзовых.

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