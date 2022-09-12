Ближайшие еврокубковые соперники "Динамо" и "Днепра-1" синхронно победили во внутреннем первенстве

Следующие оппоненты киевского "Динамо" и "Днепра-1" на групповом этапе Лиги Европы и Лиги конференций соответственно - АЕК Ларнака и "Аполлон" Лимассол перед матчами с украинскими клубами одержали победы в чемпионате Кипра.

АЕК из Ларнаки, который является соперником "Динамо" в Лиге Европы, обыграл в домашнем матче НЕА Саламину со счетом 1:0 .

Единственный мяч в составе хозяев забил испанец Ойер Санхурхо, также отличившийся в поединке стартового тура Лиги Европы против французского "Ренна". Правда, это не помогло киприотам взять очки в том поединке - 1:2.

"Аполлон" из Лимассола, который в прошлом сезоне стал чемпионом Кипра и попал в группу "Днепра-1" в Лиге конференций, в матче третьего тура национального первенства дома обыграл "Омонию" - 2:1 .

Победа "Аполлона" над командой украинца Романа Безуса была волевой. На гол бразильского нападающего гостей Бруно с пенальти хозяева ответили двумя мячами во второй половине встречи. Три очка клубу из Лимассола принесли форварды Иоаннис Питтас и Бассель Жради.

Отметим, что Безус вышел на замену на 66-й минуте матча при счете 0:1. Результативными действиями украинский полузащитник "Омонии" не отметился.

После трех сыгранных тупов "Аполлон" с 9 очками занимает второе место чемпионата Кипра. АЕК Ларнака имеет четыре балла и располагается на седьмой строчке турнирной таблицы.

Матч 2-го тура группового раунда Лиги Европы "Динамо" - АЕК Ларнкака состоится в четверг, 15 сентября, начало - в 22:00 по киевскому времени. В тот же день в 19:45 начнется игра "Аполлон" - "Днепр-1" в рамках 2-го тура Лиги конференций.

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