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Ближайший матч Роналду в АПЛ под угрозой срыва: по "Манчестер Юнайтед" ударил коронавирус

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Ближайший матч Роналду в АПЛ под угрозой срыва: по "Манчестер Юнайтед" ударил коронавирус

Associated Press

Клуб на сутки приостановил тренировки.

В "Манчестер Юнайтед" произошла вспышка коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба "красных дьяволов".

Положительные тесты на COVID-19 сдали несколько сотрудников и футболистов команды. В связи с этим МЮ закрыл свою тренировочную базу на сутки, чтобы минимизировать риск дальнейшего распространения заболевания.

Сейчас манчестерский клуб ведет переговоры с руководством английской Премьер-лиги о переносе гостевого матча 17-го тура с "Брентфордом", который должен состояться завтра, 14 декабря.

Добавим, что ранее поединок 16-го тура АПЛ между "Брайтоном" и "Тоттенхэмом" был перенесен на неопределенный срок из-за вспышки COVID-19 в стане "шпор". Сразу восемь лондонских футболистов заразились коронавирусом.

  • После 16 туров МЮ с 27 очками занимает пятое место в таблице АПЛ. "Манкунианцы" выиграли два из двух матчей чемпионата после того, как клуб возглавил немец Ральф Рангник.
  • 13 декабря "Манчестер Юнайтед" узнал своего соперника в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Красные дьяволы" поспорят за выход в следующую стадию турнира с мадридским "Атлетико".
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