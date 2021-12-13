Ближайший матч Роналду в АПЛ под угрозой срыва: по "Манчестер Юнайтед" ударил коронавирус

Клуб на сутки приостановил тренировки.
В "Манчестер Юнайтед" произошла вспышка коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба "красных дьяволов".
Положительные тесты на COVID-19 сдали несколько сотрудников и футболистов команды. В связи с этим МЮ закрыл свою тренировочную базу на сутки, чтобы минимизировать риск дальнейшего распространения заболевания.
Сейчас манчестерский клуб ведет переговоры с руководством английской Премьер-лиги о переносе гостевого матча 17-го тура с "Брентфордом", который должен состояться завтра, 14 декабря.
Добавим, что ранее поединок 16-го тура АПЛ между "Брайтоном" и "Тоттенхэмом" был перенесен на неопределенный срок из-за вспышки COVID-19 в стане "шпор". Сразу восемь лондонских футболистов заразились коронавирусом.
- После 16 туров МЮ с 27 очками занимает пятое место в таблице АПЛ. "Манкунианцы" выиграли два из двух матчей чемпионата после того, как клуб возглавил немец Ральф Рангник.
- 13 декабря "Манчестер Юнайтед" узнал своего соперника в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Красные дьяволы" поспорят за выход в следующую стадию турнира с мадридским "Атлетико".