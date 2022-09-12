Ближайший матч Зинченко в еврокубках перенесли на неопределенный срок: известна причина

Встреча, которая была запланирована в Лондоне на 15 сентября, перенесена на неопределенный срок из-за смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

Об этом лондонский клуб сообщил у себя в Instagram.

Решение о переносе игры было принято после обсуждений лондонского клуба с УЕФА и полицией. Оно вызвано нехваткой правоохранителей для обеспечения порядка во время матча, поскольку они задействованы в подготовке и проведении прощальных событий по чествованию памяти королевы Елизаветы II.

Новая дата матча "Арсенал" - ПСВ будет объявлена позже.

В первом туре группового раунда Лиги Европы "канониры" вместе с украинцем Александром Зинченко на выезде победили швейцарский "Цюрих" (1:2). В другом матче этого квартета ПСВ расписал мировую с норвежским "Буде-Глимтом" (1:1).

швейцарский "Цюрих" (1:2). В другом матче этого квартета ПСВ расписал мировую с норвежским "Буде-Глимтом" (1:1). Ранее из-за смерти королевы Елизаветы II были перенесены все матчи ближайшего тура мужского и женского Чемпионата Англии (все дивизионы), а также Чемпионата Шотландии.

все матчи ближайшего тура мужского и женского Чемпионата Англии (все дивизионы), а также Чемпионата Шотландии. Также УЕФА по аналогичной причине перенес матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов между шотландскими "Рейнджерс" и итальянским "Наполи".

Напомним, Елизавета II скончалась в четверг, 8 сентября, в возрасте 96 лет. Она была одной из монархов, правивших дольше всего в истории. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года, в день смерти ее дорогого отца короля Георга VI, и правила долгих 70 лет. Коронация Елизаветы II состоялась 2 июня 1953 года в Вестминстерском аббатстве. Это была первая коронация британского монарха, которую транслировали на телевидении.

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