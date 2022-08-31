Ближайший соперник "Шахтера" в Лиге чемпионов отгрузил восемь голов в Кубке Германии

РБ "Лейпциг", который является оппонентом донецкого "Шахтера" в группе Лиги чемпионов, не пожалел соперника в рамках 1-го раунда Кубка Германии.

Так, "быки" уничтожили представителя четвертого дивизиона "Тевтония Оттензен" со счетом 8:0 .

Футболисты "Лейпцига" забили по четыре гола в каждом из таймов. Хет-трик в свой актив записал Тимо Вернер (19 минута, 20, 42), дубль оформил Андре Силва ( 40, 53 ), еще по одному разу отличились Эмиль Форсберг (56), Кристофер Нкунку (77) и Дани Ольмо (9).

Таким образом, разбив "Тевтонию Оттензен", команда Доменико Тедеско вышла в 1/16 финала соревнований.

Интересно, что этот поединок должен был состоятся еще перед стартом Бундеслиги, но из-за участия в Суперкубке "быки" сыграли отложенную игру только сейчас. Клуб из Гамбурга был номинальным хозяином матча, но из-за несоответствия их стадиона требованием игру перенесли на домашний стадион "Лейпцига" — "Ред Булл Арену".

РБ "Лейпциг" является действующим обладателем Кубка Германии;

3 сентября "Лейпциг" сыграет матч 5-го тура Бундеслиги на выезде против "Айнтрахта".

Добавим, что игра Лиги чемпионов между РБ "Лейпцигом" и "Шахтером" состоится во вторник, 6 сентября, в 22:00 по киевскому времени. Это будет первый тур групповой стадии самого престижного клубного турнира Европы сезона-2022/23. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Кроме "быков" в группе дончан еще есть действующий победитель ЛЧ мадридский "Реал" и шотландский "Селтик".

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