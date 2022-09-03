Ближайший соперник "Шахтера" в Лиге чемпионов перед матчем с "горняками" провалился в Бундеслиге

Поединок во Франкфурте завершился сокрушительной победой хозяев со счетом 4:0 .

Голами за "орлов" отличились Даити Камада, Себастьян Роде, Тута и Рафаэль Борре.

Таким образом, "Айнтрахт" с 8 очками поднялся на 9-е место в Бундеслиге. "РБ Лейпциг" имеет всего 5 баллов после пяти туров и занимает 11-ю позицию.

"РБ Лейпциг" - соперник донецкого "Шахтера" на групповом этапе Лиги чемпионов. Уже во вторник, 6 сентября, "быки" будут принимать украинский клуб в рамках стартового тура группового раунда самого престижного еврокубка. В другом матче квартета F встретятся мадридский "Реал" и шотландский "Селтик".

"Айнтрахт" как победитель прошлого розыгрыша Лиги Европы также выступит в группе Лиги чемпионов. Клуб из Франкфурта 7 сентября на собственном поле будет противостоять лиссабонскому "Спортингу". В параллельном поединке квартета D сильнейшего будут выяснять "Тоттенхэм" и "Марсель".

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