"Близкие и родные до сих пор шокированы": легенда "Динамо" вступил в ряды Национальной гвардии

Бывший защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук вступил в ряды Национальной гвардии.

Об этом 48-летний экс-футболист сообщил у себя в соцсетях.

"Да, это было мое личное решение. Да, близкие и родные до сих пор шокированы. И да, я знаю, что некоторые меня никогда не поймут. Но я действительно верю в нашу победу. Я видел "русский мир" собственными глазами и буду делать все, чтобы такого в моей стране больше никто не увидел и не почувствовал.

И когда придет время, я смогу точно ответить, что я делал во время войны. Национальная гвардия Украины. Бригада наступления "Буревій". Солдат Владислав Ващук. Служу украинскому народу", – написал Ващук на своей странице в Facebook.

Добавим, что с начала полномасштабного российского вторжения многие действующие и бывшие украинские спортсмены ушли на фронт, чтобы дать отпор захватчикам. К сожалению, не все из них смогут вернуться домой живыми.

Так, в апреле этого года Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт сообщал, что на войне с РФ погибли 262 украинских спортсмена. Кроме того, армия окупантов разрушила 363 спортивных объекта в Украине.

Ранее сообщалось, что экс-футболист "Динамо" Александр Алиев получил повестку и отреагировал эмоциональным видео.

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