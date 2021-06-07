Блогер остановил непобедимого чемпиона: бой Мейвезера и Логана Пола завершился сенсацией

Соперники не определили победителя, проведя на ринге отведенные 8 раундов.

В ночь на 6 июня на арене Hard Rock Stadium в Майами состоялся выставочный поединок между легендарным американским боксером Флойдом Мейвезером и популярным блогером Логаном Полом.

Поединок проходил без судей. Регламентом было предусмотрено 8 раундов по три минуты, если он не закончится раньше нокаутом. В случае прохождения полной дистанции ни один из боксеров не будет объявлен победителем. Так и произошло.

Опытный Мейвезер доминировал в ринге, но не спешил форсировать события против более габаритного и тяжелого оппонента. В случае опасности блогер шел в клинч и избегал угроз от именитого боксера.

Стоит отметить, что Логан также провел несколько неплохих атак, в частности двойку в четвертом раунде и удар слева в челюсть в последнем.

Добавим, что на процедуре взвешивания накануне боя Мейвезер оказался на 15,4 кг легче Пола - 70,3 кг против 85,7 кг.

44-летний Мейвезер за свою долгую карьеру провел 50 боев, в которых одержал 50 побед. В последнем официальном бою в 2017 году он техническим нокаутом победил звезду UFC Конора Макгрегора .

. Для 26-летнего Пола это был третий выход на боксерский ринг. Ранее он дважды дрался с другим блогером KSI: первый поединок завершился вничью, а во втором Логан проиграл судейским решением.

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