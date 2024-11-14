Блогер затроллил легенду бокса: Майк Тайсон и Джейк Пол провели дуэль взглядов перед боем (видео)

Уже в ночь на 16 ноября "Железный Майк" выйдет в ринг против шоумена, который младше него на 31 год.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон и популярный блогер Джейк Пол провели пресс-конференцию и битву взглядов накануне очного поединка.

Звезда YouTube решил потроллить легенду бокса и пришел на мероприятие в футболке, на которой изображен Майк Тайсон в тюрьме.

Джейк Пол / Фото: Associated Press

Отметим, что "Железный Майк" попал в тюрьму в 1992 году – боксера приговорили к шести годам лишения свободы по обвинению в изнасиловании американской модели Дезире Вашингтон. В итоге Тайсон провел за решеткой менее трех лет и освободился в 1995-м, после чего вернул себе титул чемпиона мира.

После пресс-конференции между Тайсоном и Полом состоялась традиционная дуэль взглядов. Обошлось без рукоприкладства – американцы спокойно смотрели друг другу в глаза, а затем Майк отвернулся и отошел назад.

Jake Paul и Mike Tyson face off 2 days before fight night!



The clock is ticking… Who do yall got?

— #PaulTyson

Friday, November 15th

AT&T Stadium — Арлингтон, TX

Live on @netflix pic.twitter.com/bQ1N8aFGOt — Most Valuable Promotions (@MostVpromotions) November 14, 2024

Бой между 58-летним Тайсоном и 27-летним Полом состоится в ночь на субботу, 16 ноября, на арене AT&T Stadium в городе Арлингтон, штат Техас (США). Начало – ориентировочно в 06:00 по киевскому времени.

Поединок будет иметь официальный статус – результат будет внесен в статистику обоих бойцов. Его продолжительность составит 8 раундов по две минуты. У боксеров будут стандартные перчатки и не будет защиты для головы, нокаут разрешен.

Майк Тайсон – Джейк Пол / Фото: Associated Press

Майк Тайсон – Джейк Пол / Фото: Associated Press

Добавим, что изначально Тайсон и Пол должны были сойтись в ринге еще 20 июля, но из-за ухудшения состояния здоровья "Железного Майка" поединок перенесли.

Майк Тайсон – Джейк Пол: послужной список

Последний официальный поединок "Железный Майк" провел в 2005 году, когда проиграл техническим нокаутом ирландцу Кевину Макбрайду. В послужном списке Тайсона 58 боев: 50 побед (44 – нокаутом), 6 поражений. Еще два поединка были признаны несостоявшимися.

В ноябре 2020 года Тайсон провел выставочный бой с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Роем Джонсом. Поединок завершился вничью, хотя по статистике преимущество было на стороне "Железного Майка".

Джейк Пол дебютировал в боксе в январе 2020 года, когда победил другого блоггера Али Эсона Гиба. Затем его жертвами стали бывший игрок НБА Нейт Робинсон, экс-чемпион Bellator Бен Аскрен, а также экс-чемпион UFC Тайрон Вудли, которого Джейк одолел дважды.

В октябре 2022 года Джейк одержал победу над бывшим чемпионом UFC Андерсоном Силвой, а в феврале 2023 года потерпел единственное поражение в своей боксерской карьере от Томми Фьюри, младшего сводного брата экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри.

На счету блоггера 10 побед (7 – нокаутом) и одно поражение. В предыдущих боях Пол в марте 2024 года в первом раунде нокаутировал профессионального американского боксера Райана Бурленда, а в июле в шестом раунде досрочно победил экс-бойца UFC Майка Перри, который на коротком сообщении вышел на поединок вместо Тайсона.

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