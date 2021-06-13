"Бодрствует и отвечает четко": врач рассказал о состоянии Эриксона, жизнь которого спасли во время матча Евро-2020

Игрок продолжает оставаться в больнице.
Врач сборной Дании Мортен Боэсен рассказал о состоянии полузащитника команды Кристиана Эриксена, у которого накануне во время матча Евро-2020 с Финляндией случилась остановка сердца.
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"Я разговаривал с Кристианом несколько раз в течение дня. Он остается в стабильном состоянии - бодрствует, отвечает должным образом и четко, его сердце снова бьется. В сложившихся обстоятельствах все в порядке.
Эриксен контактировал с игроками в течение дня. Он все еще должен находиться в больнице для дальнейших обследований и наблюдения, но тесты, проведенные до сих пор, в порядке", - цитирует Боэсена Sport.tv2.dk.
- 29-летний Эриксен выступает за миланский "Интер", с которым недавно стал чемпионом Италии. До этого футболист играл за лондонский "Тоттенхэм" и амстердамский "Аякс".
- За сборную Дании Эриксен дебютировал в 2010 году. На счету Кристиана 109 матчей, в которых он забил 36 голов.